Экологический фестиваль прошел в парке Ларисы Лазутиной в Одинцове

Фото: Фото Минэкологии МО.

Ежегодный экологический фестиваль прошел в парке имени Ларисы Лазутиной в Одинцовском городском округе. В мероприятии, которое организовало Минэкологии Подмосковья, приняли участие более 500 волонтеров, представители администраций городских округов региона и специалисты из Росприроднадзора.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, фестиваль объединил людей, которым небезразлична экология Подмосковья. Мероприятие в этом году приурочили ко Дню эколога, а его цель — популяризировать бережное отношение к окружающей среде.

«Мы обсудили важные экологические проблемы, дали разъяснения по ним представителям администраций и рассказали о намеченных на этот год планах, но и позабавиться успели, все-таки День эколога — наш общий праздник, который без веселья, интересных и полезных конкурсов, викторин и мастер-классов не обходится», — рассказал Фирсов.

Представители ведомства на семинаре, посвященном защите окружающей среды, обсудили с коллегами из муниципалитетов актуальные вопросы: превентивные меры и контроль в области обращения со строительными отходами, контрольно-надзорные мероприятия в условиях моратория на примере промышленных зон, а также расчистку водных объектов.

Для гостей фестиваля провели мастер-классы по созданию льняной куклы, бумажного змея и изготовлению бумаги, а также все желающие попробовали свои силы в рукоделии. Кроме того, участники прошли экологический квест по территории парка, попутно отгадывая загадки о природе.

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