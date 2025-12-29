Экономит деньги и читает документы. Андрей Воробьев доложил Путину об ИИ-проектах в Подмосковье

Более 50 проектов с применением искусственного интеллекта реализовали в Подмосковье. Нейросеть используют в здравоохранении, образовании, сельском хозяйстве и других отраслях. В будущем в регионе планируют реализовать еще ряд проектов, рассказал губернатор Андрей Воробьев президенту Владимиру Путину.

В рамках эксперимента в Подмосковье начали внедрять искусственный интеллект для сокращения бумажной работы в ряде ведомств. Это позволило в два раза сократить отчетность документов. Воробьев обратился к президенту с просьбой распространить эту работу на все 44 ведомства. Это позволит министерствам получать все необходимые данные в рамках одной цифровой платформы.

«Это значит, что регионы будут меньше отчитываться, а федеральные органы власти — получать то, что необходимо, и, соответственно, иметь данные в цифровом виде», — отметил губернатор.

ИИ используют в Подмосковье и для других целей. Так, камеры системы «Безопасный регион» следят за соблюдением правил парковки. При помощи ИИ они выявляют машины, которые оставляют рядом с мусорными баками или на газонах.