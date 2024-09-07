Экономистов поздравили с профессиональным праздником в Чехове

Замглавы Чехова поздравил финансистов с их профессиональным праздником. Он отметил важность их работы для всего муниципалитета.

Специалистов поздравили в преддверии Дня финансиста по поручению главы городского округа Михаила Собакина. Замглавы муниципалитета Денис Разуваев отметил важность работы финансовых специалистов администрации.

«Работа финансиста требует высокой ответственности и профессионализма. Успех в любых начинаниях во многом зависит от грамотно выбранной финансовой стратегии, планирования и распределения ресурсов», — прокомментировал Денис Разуваев.

Он также пожелал сотрудникам вдохновения, стабильности и энергии и поблагодарил их за добросовестный труд.

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