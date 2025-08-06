Экономический рост наметился в ключевых отраслях Подмосковья с начала года

Экономика Подмосковья продолжает расти, и значительную часть обеспечивает промышленность — она дает почти четверть всего регионального валового продукта. По итогам первого полугодия 2025 года индекс промышленного производства вырос на 7%. Об этом сообщили в Министерстве экономики и финансов Московской области.

Особенно активно развивалась обрабатывающая промышленность — рост составил 7,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Наибольший вклад внесли производство металлических изделий, компьютеров, электроники и химической продукции. Лидерами по темпам роста стали мебельная отрасль и производство электрооборудования.

Объем отгруженной продукции вырос на 14,4% и достиг 3,5 триллиона рублей. При этом 90% от всей отгрузки пришлось на обрабатывающие предприятия. В строительной сфере также наблюдается рост. За второй квартал 2025 года объем выполненных строительных работ составил 324 миллиарда рублей — на 1,3% больше, чем год назад.

Объем платных услуг населению увеличился на 2,2% и составил 534,5 миллиарда рублей. Рост связан с развитием гостиниц, транспорта, бытовых услуг и образовательных проектов. Помимо этого, за шесть месяцев 2025 года средняя зарплата в регионе выросла на 18,2% и превысила 108 тысяч рублей в месяц.