Эконадзор выявил незаконные свалки в деревне Мотяково

Инспекторы эконадзора Министерства экологии Московской области провели выездное мероприятие в Люберцах после жалобы на портале «Добродел» и обращения местной администрации. В сообщении указывалось на наличие незаконных свалок и сжигание отходов в деревне Мотяково.

«В ходе обследования указанной в обращении территории факты подтвердились, — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин. — Признаков сжигания отходов не обнаружено, однако на нескольких земельных участках, принадлежащих физическим лицам, имеются признаки несанкционированного размещения строительных отходов и грунтов неизвестного происхождения».

Министр добавил, что участки не огорожены и не охраняются, доступ на них свободный. Согласно экспертному заключению, сумма ущерба от свалок превысила 28 миллионов рублей.

По результатам проверки собственникам земель были объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. В дальнейшем будет решаться вопрос о возмещении ущерба. Ранее суды уже удовлетворили исковые требования Минэкологии Московской области о возмещении ущерба в размере более 16 миллионов рублей от других незаконных свалок в деревне Мотяково.