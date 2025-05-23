Экомобиль для сдачи вторсырья отправится по округам Подмосковья в эти выходные

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

В выходные экомобиль выезжает в путь по округам Подмосковья, останавливаясь в разных муниципалитетах. За сдачу пластика на переработку жители региона могут получить бонусы от «ВкусВилл».

В субботу мобильный пункт приема вторсырья побывает в Балашихе, Коломне, Красногорске, Люберцах и Королеве. На следующий день экомобиль посетит Домодедово, Долгопрудный и Подольск.

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО отмечают, что проект нацелен вовлечь в экологическую повестку как можно больше жителей Подмосковья и увеличить объем переработки.

Из утилизированного пластика изготовят гранулы Vivilen. В дальнейшем они понадобятся для производства экологичных упаковок.

Подробная информация о видах сырья для приема и графике вывоза доступна на сайте.