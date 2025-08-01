Экомобиль для сдачи вторсырья остановится в 8 округах Подмосковья в выходные

В выходные 2 и 3 августа специальный экомобиль проследует по округам Московской области, чтобы принять у жителей вторсырье на переработку. Передвижной пункт приема отходов сделает остановки в восьми населенных пунктах.

В министерстве по содержанию территорий Подмосковья рассказали, что в субботу экомобиль будет работать на парковке перед фермерским рынком «Экобазар» в Мытищах, на улице Машинцева около дома № 9 на площадке «Мегабак» в Химках, во дворце культуры «Россия» в Серпухове и на парковке ТЦ «Красный камень» в Видном.

В воскресенье пункты приема откроются на 32-м километре Волоколамского шоссе в поселке Нахабино в Красногорске, в парке «Пехорка» в Балашихе, на улице Кольцова в поселке Томилино в Люберцах, а также около кинотеатра «Русь» в Коломне.

За сдачу вторсырья жители Подмосковья могут получить бонусы от сети магазинов «ВкусВилл».

Информация о том, что принимается на переработку, доступна по ссылке.