Экомаршрут и зону отдыха обустроят на Кореневском карьере в Люберцах

В Люберцах продолжается масштабное благоустройство территории Кореневского карьера. Подрядчик завершает монтаж свай для будущей экотропы, выполняются работы по разработке траншей под прокладку систем электро- и водоснабжения.

Преображение зоны отдыха ведется при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и в рамках народной программы «Единой России». Все решения по благоустройству карьера принимали совместно с жителями в формате соучаствующего проектирования.

«После завершения благоустройства на территории главного пляжа появятся комфортная зона отдыха у воды, спортивная площадка и детская игровая зона, павильоны с медпунктом, прокатом инвентаря, охраной. Также будет оборудована вышка для спасателей. В заболоченной части карьера обустроят экомаршрут с зоной наблюдения за живой природой и водные сады», — отметил заместитель главы округа Геннадий Голованов.

Несмотря на строительные работы, пляжная зона останется доступной для отдыха в летний период. Завершить все работы планируют до конца текущего года.

Помимо этого, в 2026 году в Люберцах планируют завершить благоустройство в Летнем и Центральном парках, а также вторую очередь лесопарка «Лесная опушка».