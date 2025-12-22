Экологическую проверку территории в деревне Беляниново провели в Мытищах

Директор управления экологии администрации городского округа Мытищи Алексей Королев провел выездную проверку на территории, пострадавшей в результате деятельности бетонного завода. Особенно тщательно исследовали состояние почвы и реки Чермянки.

Алексей Королев совместно с сотрудниками Министерства экологии и природопользования Московской области, а также представителями департамента Росприроднадзора по Московской и Смоленской областям и филиала Мособлводхоза провел выездную проверку на территории в деревне Беляниново.

Основное внимание было уделено отбору проб грунта и почвы для последующих лабораторных исследований и оценке экологического ущерба, а также обследованию состояния реки Чермянки, протекающей в границах населенного пункта.

«По итогам проверки будут приняты меры административного воздействия в отношении собственников и лиц, допустивших грубые нарушения природоохранного законодательства», — отметил Алексей Королев.