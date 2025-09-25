Экологическую акцию по посадке хвойных и лиственных деревьев проведут в Химках

Ежегодная экологическая акция «День в лесу. Сохраним лес вместе» состоится в Старых Химках. Активисты, волонтеры, жители и депутаты вместе посадят 160 хвойных и лиственных деревьев.

Мероприятие начнется ровно в 10:00 утра 27 сентября по адресу: улица имени Константина Вороницына, дом № 1, корпус № 1. Участники посадят саженцы ели, липы, дуба и каштана. Все необходимые инструменты — лопаты, ведра и перчатки — предоставят на месте.

Полевая кухня с горячими блюдами и напитками будет организована для всех, кто примет участие в событии.

Акцию по сохранению лесных территорий Подмосковья проводят два раза в год — весной и осенью. Жители Химок помогают высаживать деревья, убирают мусор и ненужные древесные остатки. Это мероприятие проходит с 2013 года по инициативе Губернатора Московской области.

Основные цели акции — улучшение экологического состояния скверов и парков, повышение осведомленности жителей о важности охраны и восстановления лесов, а также формирование бережного отношения к природе.