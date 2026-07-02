Экологическую акцию по озеленению провели в детском саду № 12 в Можайске

На территории детского сада № 12 в Можайске 29 июня провели экологическую акцию по озеленению. В ней приняли участие педагоги, родители, общественные деятели и воспитанники, включая детей с ограниченными возможностями здоровья.

Инициативу председателя Совета Можайской районной общественной организации поддержки инвалидов и семей, воспитывающих детей-инвалидов имени Георгия Победоносца Маргариты Орловой поддержала школа № 3. Весь посадочный материал — от кустарников до цветочной рассады — предоставила Маргарита Орлова и возглавляемая ею общественная организация.

Почетными гостями и активными участниками стали начальник дошкольного отдела Управления образования Татьяна Шумакова, депутаты Совета депутатов Можайского округа Татьяна Кынчева и Елена Прокутина. Вместе с ними за лопаты и лейки взялись педагоги, родители и дети.

«Как же отрадно смотреть на детей и родителей, объединенных одним делом! Настолько красивые растения мы сажаем, они сохранят память о нашей встрече, о счастливых глазах малышей и о том, как здорово создавать красоту вместе!» — поделилась Татьяна Кынчева.

Для ребят с ограниченными возможностями здоровья работа в саду стала не только увлекательным занятием, но и важным этапом социальной адаптации. Совместный труд объединил детей и взрослых, подарив каждому чувство сопричастности к большому доброму делу. Теперь на территории детского сада стало значительно больше зелени.