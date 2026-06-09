Экологическую акцию акцию провели в Мытищах

Волонтеры, местные жители, депутатский корпус, сотрудники администрации и лесничества 6 июня собрались на традиционную акцию «Чистый лес» в поселке Нагорное вблизи жилого комплекса «Датский квартал». Мероприятие уже в четвертый раз проходит в Мытищах.

Участок для акции выбрали не случайно: сотрудники администрации регулярно проводят мониторинг территорий и учитывают обращения жителей округа.

Специалисты помогли участникам распилить поваленные деревья. Полученную щепу будут использовать для благоустройства округа. Часть отдадут жителям, другую заложат в компост для приготовления почвенных грунтов. Весь необходимый инвентарь для уборки предоставили на месте. Помимо распила деревьев участники убрали мусор и сухие ветки.

«Дорогие друзья! Спасибо всем, кто сегодня присоединился к акции. Давайте вместе заботиться об экологии нашего округа», — отметила глава округа Юлия Купецкая.