Экологический заплыв на сапах и байдарках прошел в Наро-Фоминске

Спортивно-экологический праздник собрал молодежь, семьи военнослужащих и активных жителей округа. Около 20 сап-бордов и байдарок отправились по реке Нара, совмещая спорт с заботой о природе.

На водной глади развернулось настоящее представление. Участники заплыва нарядились в костюмы сказочных героев и других персонажей. Дед Мороз со Снегурочкой, Баба Яга, самураи, драконы и единороги преодолели небольшой (около трех километров), но живописный маршрут, по пути собирая мусор.

Из реки вытащили тележки, банки, бутылки. Они скопились в труднодоступных местах, куда с берега не подобраться. Финишировали участники на новой набережной. В самое ближайшее время к открытию готовят ее вторую очередь.

«Ребята сегодня не только спортивно и экологически помогли нашей речке в центре города, но и классно провели время, порадовали местных жителей, устроив маскарад с конкурсом на лучший костюм», — отметил депутат окружного совета Егор Балев.

Подобные акции становятся традиционными для Наро-Фоминского городского округа. При поддержке «Росмолодежь — гранты» и администрации муниципалитета, совместно с Молодежным комплексным центром, костюмированные экологические сплавы впредь будут проводиться регулярно.