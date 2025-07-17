Экологический велопробег прошел в Мытищах
Мероприятие посвятили вопросам озеленения города. Велосипедный маршрут был проложен от Парка Мира до Мытищинского лесопарка с остановками в местах наибольшего притяжения жителей.
Инициативу проявил заместитель главы городского округа Мытищи Артур Суворов. Велопробег стал в прямом смысле выездной встречей с активными жителями, общественниками, представителями депутатского корпуса, управлением экологии и лесопаркового хозяйства.
При непосредственном общении с жителями участники обсудили важные экологические вопросы, посмотрели места, где необходимы дополнительные посадки или возникли вопросы по уходу и возможному изменению ландшафтных решений.
«Такие форматы общения всегда ценны», — отметил Артур Суворов, поблагодарив всех участников за активность и неравнодушие.
Подобные инициативы могут продемонстрировать, что экологическая интеграция и участие жителей — это не просто модный тренд, а фундаментальные принципы устойчивого развития городов будущего.