Экологический велопробег прошел в Мытищах

Мероприятие посвятили вопросам озеленения города. Велосипедный маршрут был проложен от Парка Мира до Мытищинского лесопарка с остановками в местах наибольшего притяжения жителей.

Инициативу проявил заместитель главы городского округа Мытищи Артур Суворов. Велопробег стал в прямом смысле выездной встречей с активными жителями, общественниками, представителями депутатского корпуса, управлением экологии и лесопаркового хозяйства.

При непосредственном общении с жителями участники обсудили важные экологические вопросы, посмотрели места, где необходимы дополнительные посадки или возникли вопросы по уходу и возможному изменению ландшафтных решений.

«Такие форматы общения всегда ценны», — отметил Артур Суворов, поблагодарив всех участников за активность и неравнодушие.

Подобные инициативы могут продемонстрировать, что экологическая интеграция и участие жителей — это не просто модный тренд, а фундаментальные принципы устойчивого развития городов будущего.