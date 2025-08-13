Экологический марафон пройдет в Сергиевом Посаде 6 сентября

Экологический марафон «Реки бегут» соберет любителей бега и защитников природы 6 сентября в Сергиевом Посаде. Мероприятие проведут уже пятый раз.

Марафон направлен на повышение экологической культуры жителей.

«Это мероприятие Росводресурсов для нас особенно важно. Ведь впервые марафон прошел в Дубне и стал ярким событием для всех экоактивистов, спортсменов и людей, неравнодушных к экологии. Нет сомнений в том, что и в этом году марафон пройдет столь же ярко, весело и интересно», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Программа юбилейного марафона включает забеги на четыре дистанции — от символического километра до полумарафона протяженностью 21 километр, что делает событие доступным как для профессионалов, так и для начинающих бегунов.

«Место для проведения юбилейной акции выбрано не случайно: именно в Сергиевом Посаде более ста лет назад, в 1922 году, прошел первый в России марафонский забег», — отметила пресс-служба ведомства руководителя Московско-Окского БВУ Вахтанга Астахова.

В этом году впервые состоится экологический круглый стол с участием экспертов, представителей власти и средств массовой информации, а также насыщенная культурная программа. Регистрация на мероприятие открыта на официальном сайте рекибегут.рф для участников от шести лет.