Экологический конкурс пройдет в Мытищах

Заявки на участие в экологическом конкурсе принимаются до 20 апреля 2025 года. Победители мероприятия представят свои работы на Ярмарке проектов в Московской области.

Ярмарка экологических проектов — это конкурс идей, отбор лучших проектов жителей и их презентация.

«Одним словом — комплекс мероприятий, позволяющий объединить общество и власть для поиска новых экологических решений, формирования экологической культуры и улучшения окружающей среды. Мы рассчитываем, что ярмарка станет эффективной площадкой для обмена опытом и разработки конкретных шагов по сохранению природы нашего региона», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Участники смогут выбрать пять тематический номинаций ярмарки: «Будущее экологии Московской области» — для детей и подростков до 18 лет, «Эко-просвещение и волонтерство в Московской области», «Цифровая трансформация в экологии» — для создания систем с использованием искусственного интеллекта и роста инвестиционной привлекательности, «Экотуризм» и «Здоровая среда» — проекты, направленные на улучшение состояния воды, воздуха и почвы.

Заявки на участие принимаются до 20 апреля 2025 года на официальном сайте мероприятия. Участие в конкурсе бесплатное и подходит для всех возрастов. Все дополнительные вопросы можно задать по электронной почте: yarmarkapro.mo@mail.ru.

Финал конкурса и торжественное награждение победителей состоятся в июне 2025 года, на заключительном этапе — Ярмарке экологических проектов Московской области.