Экологический фестиваль с активностями на свежем воздухе пройдет в Одинцове

Фестиваль, приуроченный ко Дню эколога, пройдет в парке имени Ларисы Лазутиной в Одинцовском городском округе 7 июня. Взрослые и дети смогут поучаствовать в мастер-классах по созданию льняной куклы и бумажного змея, провести научные опыты и попробовать самостоятельно изготовить бумагу.

«Экофест-2024», организатором которого выступает Министерство экологии и природопользования Подмосковья, объединит активистов, волонтеров и неравнодушных жителей региона. Это праздник, который сочетает активности на свежем воздухе и знакомство аудитории с природоохранной работой.

«Гостей фестиваля ждет много интересного. Мы призываем объединить науку, образование и культуру для обсуждения актуальных экологических проблем и поиска решений для устойчивого развития», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

В программе дня мастер-классы и опыты. Кроме того, для участников подготовили экологический квест по территории парка. Чтобы выполнить его, придется решить загадки и пройти испытания, направленные на сохранение чистоты окружающей среды.

На «Экофесте» состоится презентация проекта «Беличья тропа и крылья добра». Участники узнают о рационе белок и уток и научатся правильно их угощать при помощи вендинговых аппаратов, которые уже устанавливают в Подмосковье.

Министр Тихон Фирсов добавил, что экологический фестиваль — это хорошая возможность провести время на свежем воздухе и получить новые знания для сохранения природы.

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