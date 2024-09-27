Экологический фестиваль прошел в центральном парке в Люберцах

Фестиваль «Люберецкий экобум» во второй раз состоялся в округе. В нем поучаствовали волонтеры, экоактивисты, жители города и глава муниципалитета.

Мероприятие объединило две экологические акции, направленные на ресурсосбережение, — «Сдай макулатуру — спаси дерево!» и «Школа утилизации. Электроника». В акции поучаствовали депутаты округа, школьники, студенты и волонтеры.

«Здесь все желающие могли сдать макулатуру, старую электронику, принять участие в различных мастер-классах. Экомарафон традиционно прошел в рамках программы „Школа утилизации: электроника“ фонда рационального природопользования, а также при поддержке регоператора „ЭкоЛайн“. На фестивале собрали девять тонн макулатуры и шесть тонн электроники», — прокомментировал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Глава муниципалитета также поблагодарил активных жителей за участие в событии.

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