Экологический фестиваль прошел в Центральном парке в Люберцах

Ежегодный экологический фестиваль «Люберецкий экобум» завершился в Центральном парке культуры и отдыха. В мероприятии принял участие глава городского округа Владимир Волков.

Традиционный экологический марафон прошел в рамках программы «Школа утилизации: электроника» фонда рационального природопользования. Жители Люберец сдали на переработку макулатуру и старую технику, а также приняли участие в тематических мастер-классах.

Владимир Волков рассказал, что за время фестиваля было собрано почти восемь тонн макулатуры и три тонны электроники. «Это хорошие цифры, за которыми стоят неравнодушие и забота об экологии Люберец», — отметил руководитель муниципалитета и поблагодарил всех участников мероприятия.

Напомним, в прошлом году Люберцы стали обладателем Гран-при по оценке вклада в экологию и социальное развитие Подмосковья. Награждение состоялось на форуме «Устойчивое развитие Московской области».