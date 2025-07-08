Экологический фестиваль прошел в Люберцах
Экологический праздник объединил жителей и гостей округа разных возрастов. Программа включала интересные викторины, веселые активности, разнообразные мастер-классы по созданию картин, украшений и кукол.
В Наташинском парке в рамках фестиваля провели мастер-класс по вейкбордингу для ветеранов специальной военной операции. Несколько мужчин попробовали новый вид спорта, сочетающий в себе элементы воднолыжного слалома, акробатику и прыжки.
С начинающими вейкбордистами пообщался глава городского округа Владимир Волков. Он также передал гуманитарную помощь для семей участников СВО.
По просьбе жителей в парке пополнили местную фауну. На пруд подселили семью уток с утятами, а в лесной части с этого дня живут 10 алтайских белок. Для них установили домики, кормушки и автомат с орешками.
Экофестиваль в Наташинском парке запомнился и большой посадкой кустарников. В озеленении участвовали целыми семьями. 180 декоративных растений украсили зеленые лужайки возле прудов. Вместе с волонтерами и активистами несколько кустарников посадил глава Люберец.
«Здорово, когда рядом с домом есть кусочек природы. Особенно в таком быстро развивающемся округе, как Люберцы. У нас очень много флоры, фауны, которые мы стараемся показать, рассказать о ней тем, кто не догадывается, что она существует. Используем информационные щиты и как раз-таки экофестивали», — сказал Владимир Волков.
В Наташинском парке, где совсем недавно закончилась масштабная реконструкция, озеленение продолжится. За несколько дней планируют посадить тысячи кустарников.