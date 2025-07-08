Экологический фестиваль прошел в Люберцах

Экологический праздник объединил жителей и гостей округа разных возрастов. Программа включала интересные викторины, веселые активности, разнообразные мастер-классы по созданию картин, украшений и кукол.

В Наташинском парке в рамках фестиваля провели мастер-класс по вейкбордингу для ветеранов специальной военной операции. Несколько мужчин попробовали новый вид спорта, сочетающий в себе элементы воднолыжного слалома, акробатику и прыжки.

С начинающими вейкбордистами пообщался глава городского округа Владимир Волков. Он также передал гуманитарную помощь для семей участников СВО.

По просьбе жителей в парке пополнили местную фауну. На пруд подселили семью уток с утятами, а в лесной части с этого дня живут 10 алтайских белок. Для них установили домики, кормушки и автомат с орешками.