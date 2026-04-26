Экологический фестиваль прошел в Люберцах
В Центральном парке Люберец прошел экологический фестиваль «ЭКОБУМ», в ходе которого жители сдали более 3 тонн макулатуры и вторсырья. Мероприятие объединило сбор отходов с игровыми станциями для детей, мастер-классами и высадкой 25 молодых дубов.
Участники приносили старые принтеры, сломанную технику, стопки макулатуры и пластиковые крышки. Как отметила участница фестиваля Эмма Таросян, важно сдавать даже старые учебники, так как из бумаги можно получить новые полезные вещи.
Особое внимание организаторы уделили детям: для них подготовили игровые станции с заданиями. За три печати в специальной карте можно было получить кепку или футболку, за пять — термокружку. Рядом с призами расположился интерактив, демонстрирующий, какие вещи производятся из вторсырья.
Как пояснила специалист школы утилизации «Электроника» Марина Асадчева, из переработанных пластиковых бутылок можно изготовить флисовый плед, шапку, ручку или даже ковровое покрытие. Участник фестиваля Давид Андреев подчеркнул, что подобные мероприятия помогают спасать город от мусора.
Начальник управления по охране окружающей среды администрации г. о. Люберцы Иван Тарасов отметил, что формат фестиваля позволяет организациям по сбору вторсырья показать себя и свои работы. В качестве примера он привел урну, сделанную из полиэтиленовых пакетов.
Фестиваль завершился символичной высадкой в парке нескольких молодых дубов — 25 деревьев были обменяны в результате сдачи макулатуры. Вся собранная макулатура (более 3 тонн) пойдет на помощь бойцам СВО в рамках акции «Вместе за Победу». Следующий «ЭКОБУМ» по традиции пройдет осенью.