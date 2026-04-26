Экологический фестиваль прошел в Люберцах

В Центральном парке Люберец прошел экологический фестиваль «ЭКОБУМ», в ходе которого жители сдали более 3 тонн макулатуры и вторсырья. Мероприятие объединило сбор отходов с игровыми станциями для детей, мастер-классами и высадкой 25 молодых дубов.

Участники приносили старые принтеры, сломанную технику, стопки макулатуры и пластиковые крышки. Как отметила участница фестиваля Эмма Таросян, важно сдавать даже старые учебники, так как из бумаги можно получить новые полезные вещи.

Особое внимание организаторы уделили детям: для них подготовили игровые станции с заданиями. За три печати в специальной карте можно было получить кепку или футболку, за пять — термокружку. Рядом с призами расположился интерактив, демонстрирующий, какие вещи производятся из вторсырья.