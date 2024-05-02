Экологические соревнования по сбору мусора прошли в Подмосковье | 360°

02 мая 2024, 16:27
Экологические соревнования по сбору мусора прошли в Подмосковье
Жители Подмосковья поучаствовали в соревнованиях по сбору и сортировке мусора «Чистые игры» в Красногорске. В этом году генеральную уборку провели 117 человек, которые собрали почти 870 килограммов отходов.
По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, «Чистые игры» — это масштабное мероприятие, которое делает Подмосковье чище, благоустроенное и красивее, а ведомство со своей стороны постоянно работает над выявлением и ликвидацией незаконных свалок.
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«Так, в прошлом году в регионе было обнаружено 1295 свалок общей площадью около 213 тысяч квадратных метров, ликвидировано же, с учетом ранее обнаруженных, 1309 свалок общим объемом более 115 тысяч кубометров и суммарной площадью более 230 тысяч квадратных метров», — рассказал Фирсов.
Мероприятие прошло в рамках «Евразийского Кубка Чистоты».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.
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