Экологические соревнования по сбору мусора прошли в Подмосковье | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 16:27 Экологические соревнования по сбору мусора прошли в Подмосковье Источник фото: Сергей Дружинин

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Жители Подмосковья поучаствовали в соревнованиях по сбору и сортировке мусора «Чистые игры» в Красногорске. В этом году генеральную уборку провели 117 человек, которые собрали почти 870 килограммов отходов.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, «Чистые игры» — это масштабное мероприятие, которое делает Подмосковье чище, благоустроенное и красивее, а ведомство со своей стороны постоянно работает над выявлением и ликвидацией незаконных свалок.

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«Так, в прошлом году в регионе было обнаружено 1295 свалок общей площадью около 213 тысяч квадратных метров, ликвидировано же, с учетом ранее обнаруженных, 1309 свалок общим объемом более 115 тысяч кубометров и суммарной площадью более 230 тысяч квадратных метров», — рассказал Фирсов.

Мероприятие прошло в рамках «Евразийского Кубка Чистоты».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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