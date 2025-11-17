Экологические прогулки и мастер-классы пройдут в парках Королева

Жителей и гостей наукограда приглашают провести досуг в парках. На протяжении текущей недели там будут организованы разнообразные спортивные, познавательные и развлекательные активности.

В Центральном городском парке по понедельникам и вторникам проходят «Веселые старты» и экологические прогулки, которые подарят всем участникам заряд бодрости и новые знания о природе. В четверг состоится уникальный мастер-класс по спортивному маджонгу для любителей настольных игр.

В выходные дни в образовательном павильоне «ПРОзнания» всех желающих ждут мастер-классы «Шаг в космос», который раскроет тайны Вселенной, и «Эра инженеров», посвященный основам конструирования.

В парке «Костино» «Веселые старты» и экологические прогулки будут проходить по средам и четвергам, а в субботу и воскресенье состоятся познавательно-игровые программы для детей от клуба «Солнышко».