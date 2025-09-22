Экологические акции прошли у озера Святое в Шатуре

Сразу два экологических мероприятия «День в лесу. Сохраним лес вместе» и «Вода России» состоялись на живописной территории пикниковой зоны у озера Святое. Волонтеры, сотрудники администрации городского округа и полиции совместно с лесничими навели порядок в зеленом массиве.

Инвентарь участникам субботника выдали на месте. Активисты за несколько часов убрали пластик, банки и бутылки в прибрежной зоне и в лесу. Была очищена территория площадью в два гектара. Общими усилиями собрано пять кубометров твердых бытовых отходов, которые отправили на утилизацию.

«Отличная погода позволила хорошо потрудиться. Место с навесами и мангалами пользуется популярностью у горожан. Постоянно следим за тем, чтобы здесь не образовывались навалы мусора», — рассказал заместитель директора Шатурского филиала ГАУ МО «Мособллес» — лесничий Андрей Бобков. Он напомнил жителям и гостям муниципалитета, что за нарушение правил санитарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность.