Экологическая викторина для детей и их родителей прошла в парке Химок

В Химках, в парке Толстого, прошла увлекательная эко-программа, которая раскрыла для юных жителей тайны зимнего леса. Дети и их родители отправились в путешествие по заснеженным аллеям, чтобы научиться читать следы и понимать, кто и зачем прошел по белоснежным тропинкам.

К участникам мероприятия присоединилась лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова. Она подчеркнула важность подобных встреч для формирования экологической культуры с ранних лет.

«Зима учит нас внимательности. Когда деревья стоят без листвы, а земля укрыта снегом, особенно ясно видно, что парк живет своей жизнью. Очень важно, чтобы дети с ранних лет понимали: забота о животных — это не разовая акция, а естественная часть нашей культуры и ответственности. Именно с таких встреч начинается осознанное и бережное отношение к миру вокруг», — отметила Алина Шалимова.

Интерактивная программа объединила теорию и практику. Юные следопыты учились различать следы зверей и определять направление их движения, узнали, какие птицы и животные остаются зимовать в городе и как переживают морозы. Также ребятам рассказали, чем можно и нельзя подкармливать обитателей парка, после чего они наполнили кормушки полезными угощениями для пернатых и белок.

Особое внимание уделили теме ответственного отношения к животным. Именно для этого «Единой Россией» был запущен проект «Защита животного мира». Он направлен на формирование гуманного отношения к животным, включая обитателей парков. Инициатива способствует созданию безопасной среды, поддержке приютов, контролю за обращением с животными и реализации закона об ответственном обращении с животными — для защиты как диких, так и домашних питомцев.

Зима показала: даже в тишине и холоде парк полон жизни. И каждый из нас может внести свой вклад — внимательностью, знанием и простым добрым делом.