Экологическая акция «Вода России» прошла в Мытищах

Директор МКУ «Управление экологии» администрации городского округа Мытищи Алексей Королев совместно с представителями коттеджного поселка «Гранд Клязьма», деревень Семкино, Степаньково и Новосельцево, а также сотрудниками одного из банков принял участие в экологической акции «Вода России». Она прошла на берегу канала имени Москвы.

Место у водоема пользуется популярностью у отдыхающих. За летний сезон на территории накопилось большое количество бытового мусора и отходов, которые собрали участники мероприятия. Акция стала четвертой в этом году.

«Этим мероприятием мы открыли череду осенних акций. Впереди — уборки на береговых полосах реки Яузе и в деревне Капустино на берегу канала имени Москвы. Будем ориентироваться на ситуацию: если потребуется, выберем дополнительные локации для субботников», — отметил Алексей Королев.

Подобные субботники являются частью планомерной работы по поддержанию чистоты прибрежных зон.