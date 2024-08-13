Экологическая акция «Вода России» прошла в Истре
Всероссийская экологическая акция по очистке водоемов состоялась в Истре. В этом мероприятии участвовали волонтеры, студенты и все желающие.
Всего более 25 человек очищали от мусора берег реки Истра. Активисты убрали около двух тонн отходов. Это стеклянные и пластиковые бутылки, банки, пакеты, упаковка и остатки еды.
Следующая такая акция пройдет в деревне Ламишино на Истринском водохранилище.
Напомним, что акция «Вода России» входит в федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что в Подмосковье пройдет более 100 акций по уборке водоемов.
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