Экологическая акция «Вода России» прошла в Истре

Всероссийская экологическая акция по очистке водоемов состоялась в Истре. В этом мероприятии участвовали волонтеры, студенты и все желающие.

Всего более 25 человек очищали от мусора берег реки Истра. Активисты убрали около двух тонн отходов. Это стеклянные и пластиковые бутылки, банки, пакеты, упаковка и остатки еды.