Сегодня 17:01 Экологическая акция в честь 35-летия МЧС России прошла в Воскресенске Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Подмосковье

В 2025 году Россия отмечает 35-летие основания Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. В честь этого события в Воскресенске состоялось праздничное мероприятие, посвященное героическому труду сотрудников чрезвычайного ведомства.

Особое место в программе праздника заняла экологическая акция. Сотрудники МЧС, школьники и студенты колледжа высадили пятнадцать саженцев туи на набережной микрорайона Новлянский. Вечнозеленые деревья будут не только украшать город, но и напоминать о вкладе спасателей в безопасность региона.

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

«МЧС стало надежным щитом населения нашей страны, интересов нашего государства. Основная задача — спасение жизней наших граждан. И это невозможно без профессионалов, которые ежесекундно готовы прийти на помощь. Наша экологическая акция —дань уважения тем сотрудникам, которые несут постоянное боевое дежурство, защищая население нашей Родины», — отметил начальник Воскресенского пожарно-спасательного гарнизона Дмитрий Гребцов.

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Для гостей праздника была организована выставка спецтехники, стоящей на вооружении местного гарнизона МЧС. Каждый желающий мог не только сфотографироваться на память в кабине настоящей пожарной машины, но и получить ответы на все интересующие вопросы от самих огнеборцев.