Экологическая акция «Сад памяти» пройдет в Мытищах

7 мая в Мытищах состоится традиционная акция «Лес Победы», которая была преобразована в международную инициативу «Сад памяти». Жители города смогут посадить деревья в честь героев Великой Отечественной войны в семи скверах Мытищ.

Суть акции осталась неизменной. В 2020 году президент России Владимир Путин посадил памятное дерево на территории Ржевского мемориала, что положило начало новой традиции. Высадка деревьев в этом году в Мытищах пройдет на нескольких площадках в городе и районе.

Жители Мытищ будут высаживать березы, клены, ивы, каштаны, кизилы, ели, туи, липы и кустарники в сквере на улице Воронина, эстакаде «Улица Фрунзе — улица Мира», бульваре «Молодежный», улице Борисовка, дом 28/28А, Новомытищинском проспекте, дом 1 корпус 2; а также в микрорайоне Пироговский на Аллее Николая Боханова и улице Тимирязева, рядом с домом 14.

Для удобства участников создан телеграм-бот, который позволяет не только ознакомиться с локациями и получить подробную информацию о каждой из них, но также узнать время проведения акции и построить маршрут до места высадки. Кроме того, в боте можно предложить свои локации для осеннего этапа акции в 2025 году.