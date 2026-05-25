Экологическая акция прошла в Мытищах

Экологическая акция «Школа утилизации: электроника» прошла в Мытищах 21 мая на двух площадках. Жители округа принесли старую бытовую технику, гаджеты и офисное оборудование, а общий объем собранных отходов достиг почти 10 тонн.

Пункты приема работали на улице Станционной и возле дома культуры «Яуза». Горожане сдавали неисправные принтеры, сканеры, компьютеры и другую электронную технику, которая больше не используется в быту и организациях. Акция позволила жителям безопасно избавиться от ненужного оборудования и направить его на дальнейшую переработку.

В администрации округа отметили высокий интерес жителей к экологической инициативе. По словам заместителя директора управления экологии администрации городского округа Мытищи Антона Юдина, объем собранной техники в этом году оказался почти сопоставим с результатами двух сезонов прошлого года.

«Фонд рационального природопользования помогает нам организовать сбор устаревшей техники. Во время акции по округу также работал специализированный транспорт, который вывозил оборудование от организаций», — сообщил Антон Юдин.

В пунктах приема не принимали батарейки, лампы, картриджи, градусники и устройства со знаком радиационной опасности. Остальную электронику отправят на сортировку и переработку. Организаторы считают, что такие акции помогают сократить объем вредных отходов и снизить нагрузку на полигоны.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая ранее подчеркивала, что в муниципалитете регулярно проходят экологические инициативы для жителей разных возрастов. В округе проводят экоуроки, лекции и акции по сбору вторсырья, а также уделяют внимание озеленению и сохранению природных территорий.