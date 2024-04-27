Экологическая акция прошла в 19 лесничествах Подмосковья | 360°

Подмосковье 27 апреля 2024, 18:03 Экологическая акция прошла в 19 лесничествах Подмосковья Комитет лесного хозяйства Московской области

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Акцию «Субботник в лесу» провели во всех лесничествах Московской области. Экологическое мероприятие прошло в рамках «Дня добрых дел».

«Сегодня „Субботники в лесу“ прошли во всех 19 лесничествах Московской области. Всего на уборку мусора и неликвидной древесины вышли более 1,2 тысячи сотрудников Комлесхоза, представители местных администраций и неравнодушные жители», — прокомментировал заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

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По его словам, от мусора и старой древесины очистили почти 40 гектаров леса. Поваленные деревья распилили бензопилами, после чего сложили штабеля для дальнейшего перегнивания.

«Сегодня в Истре, на центральную площадку этого мероприятия, вышли более 400 человек — сотрудники Комлесхоза и представители местной администрации», — уточнил председатель Комлесхоза Евгений Агулов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о важности борьбы с выбросом мусора в неположенных местах.

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