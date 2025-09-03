Экологическая акция прошла на Верхнем Дзержинском пруду в Люберцах

Первоклассники запустили в пруд сублимированную водоросль хлореллу. Она будет способствовать биологической очистке пруда, устранит неприятные запахи и насытит воду кислородом.

Школьники также увидели, как специалисты выпустили в водоем около 200 мальков разных видов рыб, и сами смогли поселить на новое место жительства красноухих черепашек. Во время акции установили домик для уток и вейдинговый автомат, где можно купить сбалансированный корм для водоплавающих.

Исполняющая обязанности заместителя главы Люберец Ирина Курчигина рассказала, что ранее на Верхнем пруду в Дзержинском провели санитарную очистку. Рабочие извлекли из пруда более 2 тысяч кубометров бытовых отходов, водорослей и топляка, 20 автомобильных покрышек. Вдоль береговой линии спилили аварийные деревья и скосили траву.