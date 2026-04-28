Экологическая акция прошла на берегу Дзержинского карьера в Люберцах

Масштабный субботник в рамках экологической акции «Вода России» собрал на берегу Дзержинского карьера около 300 человек. Активные жители, представители молодежных организаций и общественники объединили усилия, чтобы привести в порядок береговую линию любимого места отдыха.

Главные инструменты участников генеральной уборки берега — перчатки, мешки для мусора, а также — время и желание. «Уловом» стали бутылки, пластик, доски и даже детская коляска.

Если берег помогали очистить волонтеры и эко-активисты, то для очистки самого водоема торжественно запустили 1500 мальков белого амура, толстолобика и карпа. Специалисты уверены, что новые обитатели карьера хорошо приживутся и будут способствовать поддержанию экосистемы и развитию биоразнообразия.

«Белый амур съедает все водоросли, толстолобик фильтрует воду. А вместе они будут очищать этот водоем от лишней тины», — рассказал директор компании «Миссия» Руслан Аюпов.