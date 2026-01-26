Экологическая акция помощи пернатым прошла в Люберцах

В Подмосковье прошла экологическая акция по помощи пернатым. Более 20 добровольцев развесили кормушки с правильным кормом в парке «Чемпион» города Дзержинский.

Мероприятие организовал молодежный центр «Лидер». Зима — сложное время для птиц, остающихся в городе. Холод и нехватка пищи могут привести к их гибели.

«Для сохранения популяции многим птицам нужна подкормка, особенно в морозы», — отметила заместитель директора центра Виктория Кечкина.

Она добавила, что в Томилинском лесопарке зафиксировано больше 25 видов птиц. Жители округа регулярно заботятся о пернатых и развешивают кормушки.

«Волонтеры знают, чем правильно кормить птиц зимой. Сегодня мы принесли полезную зерновую смесь», — сообщила Кечкина.

Часть кормушек сделали своими руками участники семейного конкурса «Дом для птиц», который ежегодно проводит молодежный центр.