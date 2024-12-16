Экологическая акция «Покорми птиц зимой» началась в Люберцах

Старт мероприятию дали глава городского округа Владимир Волков и министр экологии и природопользования Подмосковья Павел Бида. В парке «Малаховское озеро» собрались воспитанники детских садов и школьники Люберец.
Участники экологической акции изготовили около 500 кормушек и повесили их на территории парка. Дети будут следить за тем, чтобы у птиц всегда был корм. Владимир Волков и Павел Бида также наградили благодарностями волонтеров, которые помогали в работе по расчистке Малаховского озера. Руководитель муниципалитета поблагодарил активистов за заботу об экологии городского округа и неравнодушную позицию.
Акция «Покорми птиц зимой» проводится в регионе уже шесть лет. С каждым годом все больше жителей городского округа присоединяются к ней, чтобы заботиться о пернатых обитателях парка.
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