Сегодня 12:26 Экологическая акция по уборке мусора прошла в парке в Наро-Фоминске 0 0 0 Фото: Телеканал «360» Подмосковье

Наро-Фоминск

Общественные акции

Экология

Инициативные горожане и жители округа вышли в лесной массив Башкинского участка Наро-Фоминского лесничества, прилегающего к территории парка «Елочки». Они занимались уборкой мусора и валежника после окончания летнего сезона в рамках экологической акции «Чистый лес».

Работы хватило всем. Детские сады, младшие школьники, женская половина актива занимались уборкой мусора, мужчины и юноши расправились с валежником. Под руководством лесничих засучили рукава и представители администрации, совместно с эковолонтерскими движениями, они подготовили к вывозу бревна и крупные ветки.

Самой приятной частью мероприятия стало бесплатное угощение для активистов. Горячий чай и пирожки раздавали всем желающим потрудиться на благо города и здоровья природы.

Проект «Чистый лес» подразумевает повышение экологической культуры и организацию контроля за ходом реализации национального проекта «Экология» и реформой по обращению с отходами, а также развитие экологического туризма и сохранение объектов животного мира Московской области. Акции помощи лесникам от волонтерских движений регулярно проводятся на территории всех 19-ти лесничеств. Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».