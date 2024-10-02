Экологическая акция по уборке мусора прошла в лесничестве в Воскресенске

Субботник состоялся около центральной конторы Виноградовского лесничества в Воскресенске. В нем приняли участие ученики средней образовательной школы «Траектория успеха», участники школьного лесничества «Берендеи».

Ребятам помогали с уборкой мусора специалисты Виноградовского филиала учреждения «Мособллес». Общими усилиями было собрано семь мешков бытовых отходов, которые по окончании мероприятия вывезли для последующей утилизации.

Старший участковый лесничий Николай Гордеев отметил, что такие субботники позитивно влияют на молодежь, дисциплинируют и приучают к труду, а также помогают задуматься о необходимости соблюдать порядок и чистоту.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о назначении Павла Биды министром экологии региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».