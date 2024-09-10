Губернатор Подмосковья сообщил о назначении Павла Биды министром экологии

Руководство Министерством экологии и природопользования Подмосковья примет Павел Бида, ранее занимавший пост первого замминистра. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.
«Министерство экологии и природопользования возглавит Павел Бида. Мы его знаем, в последнее время он занимался всем, что связано с экологией, в том числе рекультивацией полигонов и модернизацией КПО», — сказал Воробьев.
Губернатор поздравил Павла Биду с успешным завершением восстановления озера в Малаховке. Он пожелал будущему министру активно применять в работе свой опыт и собрать эффективную команду, которая будет дополнять и реализовывать приоритетные направления в экологии.