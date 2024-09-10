Губернатор Подмосковья сообщил о назначении Павла Биды министром экологии

«Министерство экологии и природопользования возглавит Павел Бида. Мы его знаем, в последнее время он занимался всем, что связано с экологией, в том числе рекультивацией полигонов и модернизацией КПО», — сказал Воробьев.

Губернатор поздравил Павла Биду с успешным завершением восстановления озера в Малаховке. Он пожелал будущему министру активно применять в работе свой опыт и собрать эффективную команду, которая будет дополнять и реализовывать приоритетные направления в экологии.

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