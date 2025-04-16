Экологическая акция по уборке берегов рек пройдет в Мытищах 19 апреля

Участников акции «Вода России» приглашают вместе с друзьями и членами семей. Контакты для связи в городском округе Мытищи: телефон 8 916 664-08-62, электронная почта info@mt-ecolog.ru. Подробности на сайте: Берегдобрыхдел.рф
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