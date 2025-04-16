Экологическая акция по уборке берегов рек пройдет в Мытищах 19 апреля

Всероссийская акция «Вода России» пройдет в Мытищах 19 апреля. Жители округа поучаствуют в уборке берегов рек, которую организовало Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Неравнодушные горожане приведут в порядок берега рек Яузы и Сукромки. Сбор участников состоится в 10:00 у кафе «Шашлычная» в Мытищах. Координаты места встречи: 55.897009, 37.685710.

Организаторы советуют надеть удобную одежду и прочную обувь, желательно резиновые сапоги. Каждому участнику предоставят необходимый инвентарь: мешки, перчатки, грабли. Горожанам в уборке помогут волонтеры.

Участников акции «Вода России» приглашают вместе с друзьями и членами семей. Контакты для связи в городском округе Мытищи: телефон 8 916 664-08-62, электронная почта info@mt-ecolog.ru. Подробности на сайте: Берегдобрыхдел.рф