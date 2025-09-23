Экологическая акция по уборке берега реки Быковки прошла в Жуковском
Ненастная погода не помешала провести в Жуковском акцию «Вода России». Около 200 человек очистили от мусора и веток берег реки Быковки.
Глава городского округа Андроник Пак работал вместе с активистами. Ему досталась обязанность по обрезке деревьев и кустарников.
«В этом году у нас первая акция такая. Думаю, мы будем все чаще и чаще проводить такие мероприятия, потому что природа — первое, что на сегодняшний момент должно быть у нас», — отметил руководитель муниципалитета.
На набережной, вдоль которой и очищали территорию, также прошел небольшой концерт. Патриотичные песни и русские народные танцы исполнили артисты и коллективы городского округа Жуковский.
В экологическом мероприятии «Вода России» приняли участие спортсмены, военнослужащие, сотрудники местных предприятий, депутаты, члены Общественной палаты, волонтеры, школьники и многие другие.
Одновременно с работой на берегу шла очистка самой реки, которую производили сотрудники МЧС. В результате за час работы все вместе участники акции собрали более 20 мешков мусора. Горячий чай и ароматная выпечка стали наградой для всех тех, кто не поленился, пришел и помог сделать город чище.