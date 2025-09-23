Экологическая акция по уборке берега реки Быковки прошла в Жуковском

Ненастная погода не помешала провести в Жуковском акцию «Вода России». Около 200 человек очистили от мусора и веток берег реки Быковки.

Глава городского округа Андроник Пак работал вместе с активистами. Ему досталась обязанность по обрезке деревьев и кустарников.

«В этом году у нас первая акция такая. Думаю, мы будем все чаще и чаще проводить такие мероприятия, потому что природа — первое, что на сегодняшний момент должно быть у нас», — отметил руководитель муниципалитета.