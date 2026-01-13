Экологическая акция по сбору вторсырья прошла в Мытищах

Общими усилиями удалость собрать полную «Газель» вторсырья и два контейнера стекла.

«Экооперация» продолжает свою важную работу по популяризации раздельного сбора мусора и формированию экологической культуры в Мытищах. Это не просто модный тренд, а осознанный выбор все большего числа людей.

«Мы организуем множество мероприятий с приставкой эко — экоуроки, экоакции, эколекции, в них участвуют наши жители всех возрастов — от воспитанников детских садов до ветеранов. Все вместе мы создаем современную систему переработки отходов, защищаем леса от пожаров, сажаем деревья и рационально используем природные ресурсы» — отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.