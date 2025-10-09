Экологическая акция по сбору вторсырья прошла в лицее № 21 в Химках

Ученики лицея № 21 в Химках приняли участие в экологической акции по сбору пластика. Ранее воспитанники школы № 30 присоединились к всероссийской акции «БумБатл» партии «Единая Россия» и собрали макулатуру.

Вместе с председателем Совета депутатов Сергеем Малиновским ребята сдали пустые бутылки и тары в установленный фандомат.

«Экологическая культура начинается с простых привычек — выбросить бутылку не в урну, а в фандомат. Когда дети участвуют в таких инициативах, они понимают, что от каждого из нас зависит чистота города и состояние окружающей среды», — подчеркнул Сергей Малиновский.

Собранное вторсырье отправляется на переработку. Все фандоматы подключены к системе лояльности компании «РТ-Инвест». Участники акции получают баллы за каждую сданную тару, которые можно использовать в сервисе UDS для получения скидок и бонусов.

«Сдача вторсырья, высадка деревьев, участие в субботниках — все это реальные шаги, которые делают Химки чище и комфортнее для жизни», — отметил депутат Химок Руслан Шаипов.

Экологическая тема активно поддерживается и в других учебных заведениях округа.