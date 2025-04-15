Экологическая акция по сбору пластиковых крышек прошла в Серпухове

В Серпухове продолжает работу акция «Добрые крышечки». Жители могут сдать пластик в специальные контейнеры, которые расположены в парках и школах.

Экологическую акцию продвигают активисты «Молодой гвардии», «Волонтеров Подмосковья» и студенты серпуховских колледжей. Крышки отправляют на специализированные заводы для переработки.

«Мы хотим, чтобы все — от детей до старшего поколения — понимали важность заботы об окружающей среде», — отметила руководитель местного отделения «Молодой гвардии» Виолета Соловьева.

Благодаря акции пластик могут использовать повторно в обустройстве детских площадок и одноразовой посуды. Инициатива также направлена на сбор средств на необходимые предметы реабилитации детей — инвалидные коляски и вертикализаторы.

Пункты приема расположены во многих школах, в «Серпуховском информационном агентстве», парках имени Олега Степанова и Принарском. Два контейнера в форме сердца уже два раза заполнялись и отправлялись на переработку.

В пункты приему принимают крышки без этикеток с маркировками — «2», «02», 4 LDPE, Tetra Pak, HDPE.