Экологическая акция по сбору пластиковых крышек пройдет в Воскресенске

Мероприятие в рамках проекта «Добрые крышечки» состоится у Дворца водного спорта «Дельфин» 15 мая. Акция будет продолжаться с 12:00 до 15:00.

Организаторами экологической инициативы стали администрация городского округа, управление по физической культуре, спорту и работе с молодежью и молодежный центр «Олимпиец». Доставку собранного сырья на КПО «Восток» будет производить региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск», который поддержал акцию.

Для сдачи подходят только чистые пластиковые крышечки с маркировкой PE, PE-HD (2), HDPE (2), PE-LD (4), LDPE (4), Tetra Pak, Bericap (В), а также крышечки от напитков в бутылках (газированной воды, соков, молочных, кисломолочных питьевых продуктов); от «Иммунеле»; от жидких продуктов в упаковке дой-пак и пауч (соусы, сгущенка, пюре и т. д.); от пластилина Play-doh; от кулеров; гибкие от жестяных банок и от витаминов с удаленными гранулами.

Также можно сдавать колечки и ручки от бутылок, которые следует снимать осторожно; крышки от растительного масла, предварительно удалив жир; круглые крышечки от всех напитков в упаковке Tetra Pak без горлышка.

По возможности с крышечек необходимо удалить вкладыши, картон и фольгу. После этого их обязательно нужно сложить в пяти- или шестилитровые бутылки из-под воды.

Всех желающих принять участие в акции ждут по адресу: Воскресенск, улица Лермонтова, дом № 3.