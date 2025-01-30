Экологическая акция по сбору макулатуры прошла в Воскресенске

В филиале предприятия «Уралхим» в Воскресенске состоялась экологическая акция по сбору макулатуры. Сотрудники предприятия собрали 1,3 тонны бумаги и картона, которые передали на переработку.

Наибольший вклад внес коллектив цеха Аммофос № 2, собравший больше всего макулатуры. Подобные инициативы проводятся на предприятии регулярно и направлены на развитие экологической осознанности среди сотрудников.

Начальник отдела экологического надзора филиала Анастасия Маточкина подчеркнула, что сбор макулатуры — это не только способ сохранить леса, но и возможность формировать экологическую культуру внутри коллектива. Коллектив намерен продолжать такие акции и расширять спектр экологических инициатив.

Стоит отметить, что сотрудники предприятия активно участвуют в различных мероприятиях, направленных на охрану окружающей среды и бережное отношение к природе