Экологическая акция по сбору макулатуры началась в Подольске

Областное мероприятие «V Единстве Za победу» проходит в городском округе. Все вырученные средства будут переданы на благотворительность в рамках акции «Доброе дело».

В муниципалитете открыли пять пунктов приема, куда жители могут сдать макулатуру. В Подольске пункты расположены во дворцах творчества молодежи на улице Павлика Морозова, «Орбита» на улице Володи Дубинина, «Молодежный» на Почтовой улице, во дворце молодежи на Октябрьском проспекте, молодежном центре «Ровесник» на Сосновой улице.

Целью акции является поддержка участников специальной военной операции, а также защита окружающей среды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал про «неделю добрых дел» в школах Московской области, где ученики не только пишут письма, но и плетут маскировочные сети и расписывают пряники.

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