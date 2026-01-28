Экологическая акция по раздельному сбору вторсырья пройдет в Коломне

Все желающие смогут внести свой вклад в дело сохранения природы и бережного отношения к ресурсам. Для этого нужно приехать на специальную площадку и сдать на переработку отслужившие свое предметы.

На акции можно будет сдать следующие виды вторсырья: любые пакеты и пленку, бумагу и картон, газеты и книги, стеклянные банки и бутылки, пластиковую тару, алюминиевые банки и жесть, крышечки для проекта «Добрые крышечки», а еще — электронику, старую технику, провода, хлопковую ветошь.

«Пожалуйста, привозите вторсырье в сухом и чистом виде, рассортированным по видам. Банки и бутылки примем даже битые. Цветное и белое стекло собираем раздельно. Некоторые вещи, например, батарейки, лампочки, фольгу и пенопласт, принять не сможем. Также во время экологической акции будет работать точка сбора помощи для животных», — обратились к жителям эковолонтеры Коломны

Акция состоится в субботу, 31 января, на площадке у молодежного центра «Русь» по адресу: Коломна, улица Астахова, 23. Время приема вторсырья — с 12:00 до 15:00.