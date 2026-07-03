Экологическая акция по расчистке лесопарка прошла в Химках

В химкинском лесопарке состоялась экологическая акция «Чистый лес». Мероприятие проходит в Подмосковье на протяжении всего летнего сезона уже четвертый год подряд.

В лесопарке собрались жители, чтобы навести порядок и подготовить территорию к летнему сезону. Участники убрали сухой валежник — это снижает риски возгораний. Также провели обработку от клещей, чтобы прогулки в лесу стали безопаснее.

«„Чистый лес“ — это проект партии „Единая Россия“, который делает наши леса безопаснее и уютнее. Спасибо каждому, кто сегодня вышел на акцию. Так и проявляется забота о природе — шаг за шагом», — отметил лидер Движения общественной поддержки Антон Блинов.

Экологические акции в лесопарках проводятся регулярно. Их цель — не только уборка, но и сохранение экосистемы, создание комфортных условий для отдыха жителей.

Лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная добавила, что подобные мероприятия помогают поддерживать порядок в зеленых зонах и привлекают внимание к вопросам экологии и бережного отношения к природе.