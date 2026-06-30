Экологическая акция по расчистке леса прошла в Коломне

Акция «Чистый лес» проходит в Подмосковье при поддержке партии «Единая Россия» с 2024 года. В городском округе Коломна инициативу поддержали сразу, и вот уже третий год подряд экологический десант муниципалитета помогает расчищать от валежника, сухостоя и зарослей особое место — дендропарк, который расположился на четырех гектарах лесного фонда.

Собрать уникальные породы деревьев в одном месте решили местные лесничие в 1975 году — это был подарок жителям к 30-летию Великой Победы. Спустя десятки лет дендропарк пришел в запустенье, и экологическая акция по сохранению лесов пришлась как нельзя кстати.

«Мы проводим здесь санитарную чистку, которая направлена на сбор сухого валежника, обрезку лишней поросли, мульчирование ее, превращение в удобрение и раскладывание между деревьями — просеками. Тут у нас рядом находится СНТ „Роща“. Жители с большим удовольствием здесь прогуливаются, проводят свое время. Я думаю, что в течение двух-трех, максимум четырех лет, мы приведем дендропарк в идеальное состояние», — рассказала директор МКУ «Управление экологии» Мария Красюкова.

В акции участвовали сотрудники лесничества, городских предприятий, администрации округа, экологи, волонтеры, жители и совсем юные помощники лесничих — дети из школьных экологических объединений. Всего в этот день сделать лес чище собралось порядка 50 человек. У каждого имелся свой фронт работ: взрослые взяли бензопилы и косилки, школьники отлично справлялись с работой попроще — переносили порубочные остатки на специально выделенные для этого места.