Экологическая акция по посадке живой изгороди прошла в Химках

Мероприятие «Звезда памяти» приурочили к дню освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков. В нем участвовали активные и неравнодушные жители города.

На территории «Тридцать первой школы» посадили кустарники и луковицы тюльпанов. Живая изгородь будет представлять собой пятиконечную звезду.

Депутат городского совета депутатов Артур Каримов отметил важность таких патриотических мероприятий для подрастающего поколения, потому что молодежь должна знать историю России и ее героев.

В масштабном проекте по сохранению исторической памяти задействовано уже несколько тысяч жителей Химок. В его рамках в городском округе прошло уже более 400 патриотических

мероприятий, рассказал поделился муниципальный депутат Евгений Иноземцев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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